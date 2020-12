Csi Terni, Sabatini ancora al vertice

Conferma per l’avvocato Raffaela Sabatini alla presidenza del Centro sportivo italiano, comitato provinciale di Terni. Le società sportive del territorio – affiliate all’ente – si sono riunite in congresso per il rinnovo delle cariche per il prossimo quadriennio olimpico: per lei, già al comando negli ultimi quattro anni, l’avventura prosegue. La vice è Federica Bigi, mentre don Luciano Afloarei è l’assistente ecclesiastico.

Il consiglio direttivo

I consiglieri sono Marco Rompietti, Elisa Michini, Sergio Casavecchia, Maurizio Dominici, Giovanni Piergiovanni, Stefano Bittarelli e Pietro Risi. Tra le attività – ricordano – «di successo ricordiamo il Csi Terni League, la competizione calcistica amatoriale che vede impegnate circa 70 società per circa 700 atleti praticanti oltre al campionato di volley; l’Oratorio Cup, le arti marziali e la danza. Il presidente eletto, nel ringraziare la compagine di volontari che hanno lavorato con grande passione in questi anni ha ringraziato per la fiducia accordatagli, indicando nel suo intervento quali saranno le priorità del mandato per i prossimi anni. Raffaela Sabatini ha sottolineato la volontà di continuare ad operare nella promozione sportiva e nel sociale, prestando particolare attenzione ai bisogni del territorio».

Il tassello

Per lei ci sono le congratulazioni di Vittorio Bosio e Michele Marchetti, rispettivamente presidente e dg del Csi nazionale: «A Raffaela Sabatini vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro. La sua elezione rappresenta un importante tassello per l’associazione e un ulteriore strumento per essere vicini alle esigenze degli sportivi e dell’associazionismo».