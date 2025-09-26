di Giovanni Cardarello

Giovedì una delle principali aziende umbre e italiane è stata protagonista, in negativo, della giornata di quotazioni alla Borsa di Milano. Parliamo dell’azienda Cucinelli che nelle trattative del 25 settembre ha ceduto il 17,28% della propria quotazione sull’indice di Piazza Affari. L’esito della seduta, di fatto, lascia sul campo i guadagni dell’ultimo anno, riportando l’azienda perugina ai livelli di settembre 2024.

Il motivo, come è emerso nel corso della giornata, è legato alla pubblicazione del report degli analisti di Morpheus Research. Report secondo il quale la società di Solomeo avrebbe violato le sanzioni contro la Russia di Putin e, al tempo stesso, si sarebbe resa protagonista di una politica di «sconti aggressivi» allo scopo di liberare i propri magazzini dalle eccedenze. Un elemento che «indebolirebbe l’esclusività del marchio».

Al centro del report, secondo quanto riporta Il Sole 24, le accuse a Cucinelli dell’hedge Pertento Partners, peraltro già apparse sul Financial Time. Accuse secondo cui il titolo Cucinelli è «scambiato a circa 46 volte gli utili del prossimo anno, un multiplo superiore a quello di qualsiasi altro competitor del lusso, nonostante il rallentamento della crescita del fatturato, i margini operativi medi e la crescente concorrenza di competitor come Khaite e The Row, che registrano tutti una crescita a tre cifre».

Secca la smentita di Cucinelli. Una prima parte era già presente sul Financial Times dove Luca Lisandroni, amministratore delegato dell’azienda del lusso, ha chiarito che «i negozi russi di Cucinelli sono chiusi e le vendite, diminuite dal 9% del 2021 al 2% attuale, sono conformi alle sanzioni Ue che vietano di commerciare beni del valore superiore a 300 euro». Una seconda parte arriva direttamente con una nota dell’azienda, in cui Brunello Cucinelli «conferma con fermezza il pieno rispetto delle regole comunitarie in merito all’attività nel mercato russo» escludendo senza mezzi termini «qualsiasi ipotesi su un utilizzo del mercato russo per la riduzione del magazzino e lo smaltimento delle rimanenze». L’azienda, chiude la nota, «sta valutando azioni legali a tutela della sua reputazione e degli interessi di tutti i suoi stakeholder».