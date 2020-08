Cuoca positiva, chiuso il locale simbolo della torta al testo umbra

Il Comune di Magione ha disposto la sospensione temporanea dell’attività del ‘Faliero’, luogo simbolo del Trasimeno e conosciuto in tutta l’Umbria per la sua torta al testo.

Bisogna fare lo screening

Per qualche giorno la ‘torta de la Maria’ – come si dice in zona – non si potrà mangiare: il locale, che si trova in località Montebuono, resterà chiuso per 72 ore (o comunque fino al termine dell’indagine epidemiologica sui contatti della donna) in virtù della decisione del sindaco. Ciò in ragione della positività al Covid-19 relativa ad una dipendente dell’esercizio, una cuoca 58enne, che avrebbe contratto il virus da una badante straniera tornata di recente in Italia dopo un viaggio nel suo paese di origine, nell’Est Europa.

Già eseguiti dieci tamponi

«Sono già stati eseguiti i tamponi sui dipendenti che sono stati a contatto con il caso – fa sapere a Umbria TV il primo cittadino di Magione, Giacomo Chiodini – circa una decina». La donna non risiede nel comune di Magione e ha contratto il virus da una persona di ritorno dall’estero. Lavorando nella cucina del locale, non sarebbe mai stata in contatto con i clienti e questo dovrebbe ridurre i tempi necessari alla riapertura del locale. Al Faliero nel weekend di Ferragosto c’è stata una serata a tema, con inevitabile affollamento ed un’altra era in programma per giovedì sera, ovviamente annullata stante la chiusura.

