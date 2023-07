Custode di un’auto sequestrata, usa il veicolo per 2.500 chilometri. Denunciata

I carabinieri di Valfabbrica l’hanno fermata per un normale controllo. Lei, 37enne di Gubbio, era al volante di un’autovettura e all’inizio ha detto di non avere con sé i documenti del veicolo. Dalle verifiche in banda dati, però, l’auto è risultata sequestrata una settimana prima dalla polizia Stradale di Perugia perché priva di assicurazione. Ma la grossa sorpresa è arrivata dopo le verifiche sulla 37enne: era lei la custode dell’autovettura, nominata dall’autorità dopo il sequestro operato dagli inquirenti. La stessa, a seguito dell’evidenza dei fatti, ha iniziato ad inveire contro i militari e alla fine è stata sanzionata – guida senza assicurazione e per aver circolato con un veicolo sequestrato, per un totale di 2.700 euro di verbali – e denunciata per non aver rispettato gli obblighi della custodia. Il veicolo è stato ritirato per la successiva confisca. «Vista la gravità della condotta e accertato che la donna aveva percorso oltre 2.500 chilometri con l’auto sequestrata – spiega l’Arma di Valfabbrica in una nota -, i militari hanno avviato le procedure per la revoca della patente di guida, interessando le autorità competenti».

Condividi questo articolo su