Dà di matto al pronto soccorso e tenta di rubare la pistola ad un agente. Arrestato

Lo hanno soccorso in via Interna delle Mura, intorno alle nove di sera nel centro di Spoleto, perché era sdraiato a terra, completamente ubriaco. L’uomo, un cittadino straniero di 45 anni, è stato così condotto al pronto soccorso del ‘San Matteo degli Infermi’ dagli operatori del 118. E lì ne ha combinate di tutti i colori: oltre a non rispettare alcuna procedura sanitaria, ha iniziato a insultare i poliziotti intervenuti, cercando anche di sottrarre la pistola d’ordinanza dalla fondina di uno degli agenti della Volante. Poi sono partiti calci e testate, ma pure atti di autolesionismo. In quel parapiglia un poliziotto è rimasto ferito e alla fine il 45enne è stato immobilizzato e condotto presso il commissariato di Spoleto. Lì è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e poi trattenuto in attesa della direttissima di fronte al tribunale.

