Da Mantova a Terni per puntare su via Angeloni: Francesca ci prova con Cu(l)t

di S.F.

«No, non sono ternana. Arrivo dal Mantovano, da Asola, un paesino nei dintorni. E mi sono trasferita qui a novembre». Lei si chiama Francesca, per anni è stata attiva a Bologna e risponde così quando gli viene chiesta – l’accento e la cadenza non ingannano – la provenienza e la motivazione per una scelta del genere: sarà lei, salvo sorprese, a far debuttare il nuovo edificio tra via Angeloni e largo Cairoli, oggetto di un lungo intervento scattato con l’inizio dei lavori il 2 agosto 2021. Una storia curiosa legata sia all’intervento urbanistico che all’aspetto commerciale.

ESTATE 2021, VIA AI LAVORI DI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE

Il tentativo con Cu(l)t

Siamo in un periodo dove le chiusure commerciali nel centro città – fanno più notizia quelle riguardanti i grandi marchi, ma ci sono anche le piccole attività in affanno – sono più o meno all’ordine del giorno e via Angeloni non ha fatto eccezione nell’ultimo periodo. Questa volta l’evento è positivo e l’ottimismo alla giovane lombarda non manca in vista dell’agibilità della struttura, ultimo step prima di poter procedere con l’apertura: «Ho deciso di venire a Terni post Covid dopo aver girato molto». Questioni anche di natura familiare. Ai più potrà sembrare quantomeno inusuale la decisione di spostarsi da territori più ricchi e con meno problemi – il Mantovano o l’Emilia Romagna – per provarci a Terni: «Ho sempre sognato di fare questo lavoro. La città ha bisogno di credere nell’evoluzione e credo che sia un quartiere con possibilità di sviluppo molto elevato», il pensiero di Francesca sull’area di via Angeloni. Ma di cosa si tratta nello specifico? Di un ‘salottino’ unisex per il taglio di capelli, denominato Cu(l)t con un gioco di parole di ispirazione inglese.

CORSO TACITO, VILLA GLORI, VIA I MAGGIO: IL CENTRO PERDE PEZZI

E il palazzo?

L’elemento ulteriore di curiosità risiede nel fatto che l’attività prenderà il via nel piano terra – civico 68 di via Angeloni – del nuovo edificio. Da ricordare che l’intervento è scattato formalmente il 2 agosto 2021 e porta la firma della Bonus Immobiliare srl per oltre 1,2 milioni di euro: una ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e ampliamento per un immobile con destinazione residenziale e commerciale. L’ultimazione originaria in realtà era prevista tra la primavera e l’estate 2022, poi lo slittamento per varie ragioni. La prima a tentare la sorte è Francesca.