Nell’aula magna di palazzo Murena, venerdì 31 ottobre si è svolta la cerimonia di ‘Passaggio della mazza rettorale’ dell’Università degli studi di Perugia, uno dei momenti più solenni e simbolici della vita accademica, che testimonia la continuità dell’antica istituzione perugina. Il magnifico rettore uscente, professor Maurizio Oliviero, al termine dei suoi sei anni di governo, ha tracciato un bilancio dell’attività svolta e ha poi passato le insegne al nuovo rettore eletto, professor Massimiliano Marianelli. La cerimonia, aperta alla cittadinanza e alla comunità universitaria, è stata accompagnata dalle esecuzioni del coro dell’Ateneo, diretto dal maestro Salvatore Silivestro.

Nel suo intervento, il professor Oliviero ha ripercorso i principali risultati raggiunti durante il mandato, sottolineando il valore della collaborazione e dell’impegno condiviso:v«Oggi è una giornata di festa. L’università per me rappresenta il senso della vita, la costruzione di valori. I numeri che abbiamo visto indicano uno stato di salute, ma il merito va alla passione e all’abnegazione di tante persone normalmente invisibili, che operano con dedizione nei loro uffici. Il sostegno agli studenti è stato il nostro punto di riferimento. Il vero grande obiettivo era ridare un forte senso di appartenenza alla nostra comunità. Un’università è forte se lo è anche il territorio, e viceversa».

Il Rettore uscente ha ringraziato tutto il personale, i docenti, gli studenti e le istituzioni, ricordando come «accompagnare per sei anni una comunità sempre collaborativa e disposta a mettersi in gioco sia stato un vero privilegio». Accolto da un lungo applauso, il nuovo rettore Massimiliano Marianelli ha rivolto il suo primo saluto alla comunità universitaria, esprimendo gratitudine e una visione di governo fondata su responsabilità, relazioni e fiducia: «Il passaggio di consegne non è solo rito, ma segno della vitalità di una comunità che serve il sapere e le persone. L’università è comunità viva: non solo edifici e regolamenti, ma relazioni che tessono la vita accademica. Ora è il tempo di trasformare le idee condivise in azione collettiva, fondata sulla fiducia reciproca».

Marianelli ha delineato le parole chiave del suo mandato: persone, conoscenza, comunità, relazioni. Ha ricordato che il diritto allo studio è «strumento di giustizia e di un’università pubblica che accoglie, accompagna e promuove», e che il sapere «è bene pubblico, la libertà della ricerca strumento di progresso». Concludendo, il nuovo Rettore ha richiamato la tradizione di pace e umanità dell’Umbria e il ruolo dell’Ateneo come luogo aperto al mondo: «Siamo la terra di Francesco e di Aldo Capitini, con la volontà di educare alla pace, alla responsabilità, alla libertà e alla speranza. Iniziamo insieme, con coraggio ed equilibrio, credendo nella potenza delle relazioni e nella bellezza del futuro». Nel 2028, l’Università di Perugia festeggerà i 720 anni dalla fondazione: un traguardo che guarda alle radici ma, come ha ricordato il rettore, anche a un futuro da costruire «insieme, con e per gli altri».

