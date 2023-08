Da Monte Argentario a Terni: Iole Tommasini nuovo segretario generale del Comune

Sotto con Iole Tommasini, un’altra donna. L’era di Noemi Spagna Musso da segretaria generale del Comune di Terni è terminata dopo otto mesi, più che scontato dopo ciò che è accaduto con il sindaco Stefano Bandecchi sul tema incompatibilità: la classe 1968 – ha compiuto 55 anni lo scorso 10 marzo, è laureata in giurisprudenza – prende il suo posto e arriva dai Comuni di Monte Argentario (dal 2018) e Santa Fiora, nel Grossetano. In passato, nel 2008, si è incrociata con la dirigente e comandante della polizia Locale Gioconda Sassi, quando quest’ultima era consigliere comunale a Sacrofano. Dal 1° gennaio scorso ha inoltre ricoperto anche il ruolo di dirigente dell’area economico-finanziaria per bilancio, tributi e programmazione economica. Per lei giovedì primi ‘tour’ a palazzo Spada in compagnia del direttore generale Claudio Carbone e del dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco.

Condividi questo articolo su