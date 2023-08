Da Rio de Janeiro a Ferentillo per provarci con ‘Carioca’: «Sogno che diventa realtà»

Dal Brasile a Ferentillo per mettere le radici in Umbria: ora è anche una questione di lavoro. Lei si chiama Juliana Lacerda, è di Rio de Janeiro e fa l’estetista. Da diversi anni vive con la propria famiglia nel borgo della Valnerina ternana. Qui ha deciso di investire e creare un’attività tutta sua: si tratta di un centro estetico in apertura in via della Vittoria 80, nel centro del paese. Il nome dell’attività è ‘Carioca’ e il debutto è fissato in occasione della ‘notte bianca’ che si terrà in occasione de ‘Le rocche raccontano’, il 19 agosto. A lei, che ha deciso di scommettere su se stessa e sulla Valnerina, va l’in bocca al lupo di rito.

