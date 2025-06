Erano giunti a Terni, da Roma, per spacciare cocaina. Ma i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni li hanno fermati in via del Rivo, controllati e quindi arrestati – il fatto è accaduto sabato pomeriggio – per detenzione di droga a fini di spaccio. Si tratta di due uomini di nazionalità italiana, di Roma e pregiudicati, di 47 e 46 anni, uno dei quali ex ristoratore i cui affari hanno preso una brutta piega.

I due si muovevano a bordo di un’utilitaria presa a noleggio. Dopo l’alt dei carabinieri, sono emersi i precedenti a carico di entrambi e, di conseguenza, la decisione è stata quella di perquisirli accuratamente. Il 47enne aveva in tasca 31 involucri di cocaina per un peso di 23 grammi, il 46enne invece aveva 350 euro in contanti e un telefono per restare in contatto con i clienti del ‘giro’. Entrambi sono stati arrestati in flagrante e il 46enne anche denunciato per guida senza patente. Il tribunale di Terni, a seguito della direttissima di lunedì, ha convalidato gli arresti e disposto per i due la misura dell’obbligo di dimora a Roma. Proposto anche il foglio di via obbligatorio la cui emissione spetta al questore di Terni.