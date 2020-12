Da Sardine ad AltroVento Umbria: «Costruire ripartenza»

Un distacco dal movimento nel quale erano entrati da tempo, quello delle ‘6000 Sardine Umbria’, per creare AltroVento Umbria. Con l’obiettivo di sviluppare «un grande contenitore, dove persone libere si riconoscano nei valori della Costituzione, dell’antifascismo, del pacifismo, della tutela dei diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo. Crediamo nella piena eguaglianza, nella parità dei generi, nella lotta all’omotransfobia, al razzismo, alla xenofobia e ad ogni altra forma di discriminazione». Lo annuncia l’avvocato ternano Michael Crisantemi, l’ormai ex portavoce sul territorio regionale delle Sardine.

‘SARDINE’ DELL’UMBRIA, L’INIZIATIVA PRE LOCKDOWN

Il passato

Lungo il comunicato per spiegare la novità: «Cosa c’è in un nome? È passato un anno da quando abbiamo aperto questo gruppo con la consapevolezza che in tutta Italia si stava risvegliando una coscienza democratica, civile, che si opponeva al fascismo e al sovranismo, al populismo, alla violenza fisica e verbale delle destre. Ci siamo riconosciuti tutti e tutte in quei valori che già da prima ci appartenevano e li abbiamo testimoniati ogni giorno con la nostra attività. Abbiamo conosciuto tantissime persone che si sono fidate di noi, che ci hanno sostenuto, consigliato, incoraggiato. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo condiviso difficoltà, gioie, sfide e successi. Siamo scesi in piazza, abbiamo organizzato piazze, fisiche e virtuali. Abbiamo creato condivisione, partecipazione, riflessione, mettendo insieme tante associazioni con le varie anime della sinistra e le forze politiche su temi importanti. Ci siamo schierati contro l’omofobia e il fascismo, ricordato le vittime delle stragi, parlato di violenza sulle donne insieme alla grandissima scrittrice Dacia Maraini affrontando il tema della RU486, discusso di territorio e di sociale, di lavoro, di quel lavoro che manca nella nostra regione e che oggi vede numerose vertenze aperte e dal futuro molto incerto. Non è facile ricordare tutte le emozioni che abbiamo vissuto in questo anno ma è tempo per noi di bilanci e i bilanci, molto spesso, presentano luci e ombre. Come migliaia di persone, abbiamo riposto molta speranza nel movimento delle 6000 Sardine, lo abbiamo fatto mettendoci la faccia, con passione, impegnandoci in prima persona. Abbiamo continuato a farlo anche nei momenti difficili quando, rappresentando l’interfaccia del movimento sul territorio, ricevevamo critiche e insulti per pesanti errori che ancora oggi continuano a logorare il movimento. Episodi che ci hanno visto spettatori passivi, senza possibilità di decisione (la foto con i Benetton, la partecipazione ad Amici di Maria, le comparsate televisive dei soliti noti, le patrimoniali all’1% su tutti i patrimoni annunciate nei salotti tv, ‘Aldo Moro ammazzato dalla mafia’, ecc). Abbiamo comunque continuato a lavorare nel e per il nostro territorio, consapevoli di quanto ci sia bisogno di sinergie e di forze democratiche che sviluppino processi decisionali e propositivi dal basso.

Luci e ombre

«Stiamo assistendo – viene messo in evidenza – alla progressiva perdita di grandi pezzi del movimento, all’espulsione, alla cacciata di numerose persone, quasi sempre le più preparate e competenti: professionisti, ricercatori, professori colpevoli di aver espresso il proprio giudizio critico, persone cacciate con troppa leggerezza, senza considerare che ciascuna di loro era parte del tutto e la relativa perdita non poteva che impoverire il movimento nel suo complesso. Per puro spirito di amore verso quello che abbiamo cercato di costruire insieme, abbiamo sempre espresso il nostro pensiero, supportato ma anche criticato quando necessario. Critiche mai offensive, ma sempre politiche, che sono invece state percepite con fastidio e malcelata sopportazione, vissute come attacchi personali. Abbiamo chiesto di indire un’assemblea democratica in cui si discutesse e decidesse tutti insieme del futuro del movimento e ci siamo opposti all’idea fantasiosa e dai contorni nebulosi della democrazia fatta di assemblee di cittadini estratti a sorte: la nostra idea di democrazia è alta ed altra. E ben presto siamo finiti nella lista nera, nella lista dei cattivi, di quelli non più troppo giovani, di quelli che non hanno posto in un movimento dove più che conta l’empatia (meglio, la simpatia). Non è nostra intenzione qui indugiare sui retroscena di un movimento dall’ideologia ancora troppo mutevole: per eventuali approfondimenti si rimanda all’e-book ‘L’era dell’Acquario: 6000 Sardine, un anno dopo’ di Giuliana Sias, lavoro condotto con criterio giornalistico peraltro mai smentito pubblicamente. Per chi non lo sapesse, ‘6000 Sardine’ è un marchio registrato, di proprietà di alcuni (forse è per questo che all’interno non c’è interesse per i processi democratici, e ce ne dispiace!), ed essendo stati ‘messi alla porta’ per aver posto delle domande, per aver sollevato delle critiche, per aver richiesto più democrazia e trasparenza nel movimento, siamo nella condizione di dover cambiare nome alla pagina e al gruppo. Pertanto, quanti vorranno continuare ad aderire al movimento delle sardine potranno farlo seguendo i canali nazionali e le altre pagine locali».

L’obiettivo

Ora si volta pagina: «Questo ‘luogo’ resterà comunque quella piazza virtuale, quel punto di incontro e di confronto che è stato fino ad ora, ma con uno spirito rinnovato: di apertura, di inclusione, di democratico e costruttivo dibattito, che possa avvicinare e far dialogare le diverse anime della sinistra umbra, con l’arduo ed alto obiettivo di convergere sui temi ed individuare una strada da percorrere insieme, per una vera rinascita. Chiunque vorrà rimanere per parlare di Umbria e di territorio sarà ben accetto: il nostro invito non è ad assistere a tutto ciò da spettatori passivi, ma da attori. C’è bisogno del contributo di tutti per costruire la ripartenza. Vogliamo soprattutto tornare a parlare di lavoro, di occupazione, di economia, di ambiente, di sostenibilità, di economia circolare, con un’attenzione particolare per la nostra amata Umbria. Vogliamo lottare per una sanità pubblica, contro le trovate ideologiche della destra e la mala gestio della cosa pubblica. Tutto questo lo faremo insieme a voi, se vorrete. Siamo ben consapevoli delle sfide e delle insidie cui stiamo andando incontro, ma intendiamo andare avanti, consapevoli di come questo gruppo sia un bene prezioso di tutti da difendere con la passione di sempre».