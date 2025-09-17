Nuovo e prestigioso traguardo internazionale per il professor Giovanni Luca, direttore della struttura complessa a direzione universitaria di endocrinologia, andrologia e malattie del metabolismo dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.

Dopo oltre un decennio di intensa collaborazione scientifica con la University of south Florida, il docente è stato nominato ‘Non-compensated collaborative faculty full professor’ al Morsani college of medicine della Usf, con responsabilità didattiche e di ricerca in medicina interna (area endocrinologia, diabete e obesità). Un riconoscimento che ne consolida ulteriormente il profilo accademico e scientifico a livello internazionale.

Il rapporto con l’ateneo americano era iniziato già nel 2011 come affiliate assistant professor, proseguendo dal 2013 fino al 2025 come collaborative associate professor. Ora l’avanzamento al grado di professore ordinario, che suggella un lungo percorso di ricerca condivisa, in particolare nei campi della terapia cellulare, della fisiopatologia del diabete mellito e dell’obesità e dello studio dell’infertilità maschile.

«Per questi anni di intensa collaborazione – ha detto il professor Luca – devo ringraziare la professoressa Barbara Caleen Hansen, direttrice dell’obesity, diabetes and aging research center della Usf, e il professor Don F. Cameron, tra i massimi esperti di andrologia sperimentale. Un pensiero speciale va anche al mio maestro e mentore, il professor Riccardo Calafiore, che mi ha introdotto anni fa alla terapia cellulare per la cura radicale del diabete mellito. Infine, un grazie sentito all’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, che mi ha sempre sostenuto in questo percorso».

Il professor Giovanni Luca ha intrapreso la carriera medica e accademica negli anni 90, formandosi all’Università di Perugia sotto la guida del professor Paolo Brunetti. Dopo la specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo nel 1999, ha conseguito anche il dottorato in fisiopatologia endocrina, metabolica e nutrizionale. Dal 2010 è entrato a far parte del corpo docente dell’Università di Perugia, ricoprendo progressivamente i ruoli di ricercatore, professore associato e, infine, professore ordinario. È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di numerosi contributi congressuali. Dirige inoltre il centro biotecnologico internazionale di ricerca traslazionale a indirizzo endocrino, metabolico ed embrio-riproduttivo e ricopre incarichi editoriali di rilievo nella rivista frontiers in endocrinology.

Apprezzato a livello europeo, è membro della European academy of andrology, del direttivo nazionale della società Italiana di andrologia e malattie della sessualità e docente presso la sede ternana dell’Università di Perugia. Con questa nomina negli Stati Uniti, il professor Luca rafforza ulteriormente il legame tra la ricerca medica italiana e quella internazionale, contribuendo a portare il nome di Terni e dell’ospedale Santa Maria in un contesto accademico e scientifico di prestigio mondiale.