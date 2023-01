‘Culla per la vita’ Terni, ultimi lavori in via Malnati per la ruota degli esposti moderna

di S.F.

La speranza è sempre la stessa da quando l’argomento è entrato nel dibattito cittadino, vale a dire che non sia mai utilizzata. Il concetto è più o meno chiaro per tutti. Fatto sta che l’iter è più che avanzato ed a stretto giro in via Linda Malnati a Terni, di fatto in ‘casa’ delle missionarie Identes a pochi passi dall’ex Milizia, sarà inaugurata la prima ‘culla per la vita’ per il territorio provinciale ternano dopo quelle di Perugia e Città di Castello: sono iniziati i lavori per l’allestimento della parte elettronica e tecnologica dell’opera, già ultimata da mesi a livello strutturale.

L’INTERVENTO DELLA PETRA PER OLTRE 20 MILA EURO

A FINE GIUGNO L’AVVIO DELLA REALIZZAZIONE IN VIA MALNATI

Da Torino a Terni per la ‘ruota degli esposti’ moderna



Questa fase non è in mano all’azienda ospedaliera di Terni come accaduto per lo step precedente, ma a chi ha proposto il progetto in prima battuta quattro anni fa: Movimento per la vita onlus. Per ultimare la ‘culla per la vita’ è giunta in via Malnati in settimana la Csg Sistemi di Torino, specializzata in questo ambito e già protagonista in altre parti d’Italia per lavorare sulla ‘ruota degli esposti’ moderna. Chi segue da vicino l’iter è la presidente della sezione ternana dell’associazione di promozione sociale citata sopra, vale a dire Maria Cagnoli: «Siamo in dirittura d’arrivo, la parte interna è molto sofisticata. Tutto è nato in seguito all’abbandono del neonato all’Eurospin di borgo Rivo, ci siamo detti ‘cosa si può fare?’ Sapevamo che a Perugia era già attiva e purtroppo alcune mamme non vanno in ospedale in queste situazioni. La ‘culla per la vita’ è un’opzione in più», spiega in merito.

MARZO 2022, LE INDAGINI TECNICHE

DICEMBRE 2021, CHIARELLI IN COMMISSIONE: FOCUS LEGGE 194

L’utilizzo e la privacy



Cosa sono? «In luogo facilmente raggiungibile, garantisce – si legge nel portale culleperlavita.it – l’anonimato della mamma che vuole lasciare il bambino ed è dotata di una serie di dispositivi (riscaldamento, chiusura in sicurezza della botola, presidio di controllo h 24 e rete con il servizio di soccorso medico) che permettono un facile utilizzo e un pronto intervento per la salvaguardia del bambino. Una struttura concepita appositamente per permettere di lasciare, totalmente protetti, i neonati da parte delle mamme in difficoltà nel pieno rispetto della sicurezza del bambino e della privacy di chi lo deposita». Difficile pensare che non ci saranno ulteriori polemiche.