Sabato 27 settembre alle 18.30, presso la terrazza panoramica dell’hotel Michelangelo, Terni accoglie ‘La Tela di Archimede’ – il thriller psicologico di Riccardo Alberto Mangiacapra che sta confermando come una delle voci più interessanti della letteratura italiana contemporanea – con un evento a 360 gradi.

L’evento ternano, moderato da Kempes Astolfi e organizzato nell’ambito della rassegna ‘Autori in Terrazza’, sarà «una vera e propria esperienza culturale a 360 gradi – assicurano gli organizzatori -, arricchita da servizi esclusivi che rendono l’appuntamento unico nel panorama degli eventi letterari nazionali».

«A una settimana esatta (era il 20 settembre, ndR) dal trionfo di Mangiacapra a ‘Badoer Letteraria’ – prosegue la nota – l’eco del successo veneto continua a risuonare in tutto il territorio nazionale. L’evento di Villa Badoer ha dimostrato che esiste un pubblico affamato di cultura di qualità, disposto a viaggiare anche per ore pur di incontrare dal vivo gli autori che stanno segnando il nostro tempo. Riccardo Alberto Mangiacapra, con la sua capacità unica di creare un rapporto autentico con ogni singolo lettore, ha trasformato la presentazione de ‘La Linea Gialla’ in un happening culturale che ha superato ogni aspettativa. Otto ore di presenza ininterrotta, centinaia di copie firmate, migliaia di sorrisi scambiati: questo è il segreto del successo di un tour che sta ridefinendo gli standard degli eventi letterari italiani».

‘La Tela di Archimede’, pubblicato nel febbraio 2025 da Spirito Libero Edizioni, «segna il passaggio dell’autore dalla narrativa intimista del primo romanzo al thriller psicologico, dimostrando una versatilità che pochi scrittori contemporanei possiedono. Ambientato nella Londra finanziaria, il romanzo racconta la storia di due amici italiani, broker di successo, che si trovano ad affrontare ‘un bagaglio di storie da non poter raccontare’. La narrazione, che si sviluppa tra i grattacieli della city e i ricordi di una Sicilia che ‘conosceva bene la nostra terra’, offre spunti di riflessione sulla giustizia, sulla vendetta e sulla possibilità di redenzione».

«La presentazione di sabato 27 settembre – proseguono gli organizzatori – si distingue per l’attenzione riservata agli ospiti. L’autore ha voluto omaggiare tutti i partecipanti con un rinfresco offerto a fine serata, confermando quella vicinanza al pubblico che caratterizza ogni suo incontro. La collaborazione con Vitanova Urban Wellness SPA aggiunge un tocco di classe all’evento: tutti coloro che acquisteranno ‘La Tela di Archimede’ riceveranno un ingresso omaggio alla SPA, per un’esperienza di relax che prolunga il piacere della serata culturale». Per info e prenotazioni: 348.3212896 e 0744.202711.