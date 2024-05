Dal 10 giugno al 6 settembre torna il ‘CLT summer sport campus’

Torna il ‘CLT summer sport campus’, il campus estivo multidisciplinare dedicato a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Un’estate di gioco, sport e divertimento, grazie ad un’esperienza inclusiva progettata per sviluppare competenze trasversali e promuovere la crescita personale di ogni partecipante. «Quest’anno il campus – spiegano gli organizzatori – avrà inizio il 10 giugno e si concluderà il 6 settembre. L’orario di svolgimento sarà dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì. Numerose le attività sportive a disposizione dei ragazzi: calcio a 5, canottaggio, ginnastica artistica, karate, lotta, mini rugby, nuoto, padel, pallavolo, pesca sportiva, tennis. Discipline che saranno proposte con un approccio non agonistico, affinché tutti possano avere l’opportunità di partecipare, giocare, imparare e magari appassionarsi ad uno sport, in un contesto libero e spensierato».

La partecipazione al campus

«Grazie all’esperienza decennale dei coordinatori del campus estivo – aggiungono – alla logistica e alle strutture versatili del CLT, sarà possibile far fronte sia alle alte temperature estive che alle giornate di pioggia, garantendo il servizio alle famiglie, senza alcuna interruzione. Ogni giorno, i ragazzi potranno svolgere sessioni sportive, trascorrere momenti di gioco nelle aree verdi e nuotare nella piscina olimpionica. Questa combinazione di movimento, sfida e creatività è finalizzata a promuovere lo sviluppo fisico, mentale ed emotivo dei partecipanti, creando un bagaglio motorio completo. La partecipazione al campus è prevista nelle fasce orarie 8-13.30 oppure 8-18 con la possibilità in questo caso di usufruire anche del servizio mensa, con pasti preparati in loco dal ristorante presente all’interno del circolo, garantendo a tutti i partecipanti un’alimentazione sana e bilanciata. Lo staff è formato da personale altamente qualificato, per la gestione di attività ludiche e sportive con tecnici federali e laureati in scienze motorie. I membri del team hanno completato anche corsi di primo soccorso con abilitazione Blsd e disostruzione delle vie aeree per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti. Moduli d’iscrizione, informative e quote d’iscrizione sono consultabili e scaricabili sul sito del Circolo lavoratori Terni».