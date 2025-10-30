La Regione Umbria interviene per risolvere una criticità che da tempo penalizzava la viabilità di Amelia. La giunta regionale ha infatti approvato un finanziamento di 500 mila euro destinato al ripristino di via Nocicchia, arteria chiusa da anni a causa di una frana e ritenuta strategica per i collegamenti cittadini.

Lo stanziamento, proposto dagli assessori Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, punta a dare in tempi rapidi la risposta necessaria per restituire ai cittadini un collegamento fondamentale. «Non si tratta solo di una strada secondaria – spiegano i due assessori – ma di un’arteria strategica per la viabilità di Amelia, che permette di evitare il passaggio in piazza e collegare meglio il centro storico con Lugnano e le aree limitrofe. Un intervento importante per migliorare la sicurezza della circolazione e agevolare gli spostamenti quotidiani».

La chiusura di via Nocicchia risale al 2019, quando l’amministrazione comunale fu costretta a interdire il traffico per la pericolosità di alcuni alberi danneggiati dal vento. Dopo un breve periodo di riapertura, nel 2024 la strada era stata nuovamente chiusa a causa di una frana, rendendo indispensabile un intervento strutturale. Con questo finanziamento, sottolineano De Rebotti e De Luca, «la Regione conferma la propria vicinanza al Comune di Amelia e la collaborazione istituzionale per dare risposte concrete alle esigenze del territorio e dell’intera comunità. Una dimostrazione di celerità e attenzione per risolvere un problema che si trascinava ormai da anni».

