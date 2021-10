Dalla Sardegna solidarietà per la Marcia della Pace

Domenica 10 di ottobre si svolgerà, come di consueto, la marcia per la Pace e la Fraternità Perugia Assisi, a cui ogni anno partecipano migliaia di persone ed associazioni provenienti da tutto il mondo. Il tema di questo anno sarà «La cura è il nuovo nome della pace». Fra i partecipanti anche una delegazione di donne che arriva dalla Sardegna, regione che quest’anno dona l’olio per la lampada di San Francesco.

In sostegno delle donne Afghane

La Fasi – federazione delle associazioni sarde in Italia – consapevole della sensibilità dei propri soci, ha deciso, simbolicamente, di raccogliere il testimone proposto dalle donne che hanno partecipato alla manifestazione a Nuoro a sostegno dei diritti delle donne e dei bambini dell’Afghanistan, in occasione della 121° Festa del Redentore ed in occasione del 150° anno delle celebrazioni Deleddiane.

Stop violenza

Le donne della Fasi sfileranno con altre organizzazioni di donne sia dell’emigrazione sarda organizzata, sia associazioni che provengono dalla Sardegna. «Sarà un momento di forte impegno – fanno sapere – perché crediamo opportuno che la violenza cessi in ogni parte del mondo, a partire dalle nostre case fino alle nazioni prive o ancor peggio private di un sistema democratico che tuteli le donne, i bambini, le persone diverse, la parte più debole della popolazione».