Dalla strada alle rotaie ora il 115 di Orvieto ha il suo mezzo bimodale

Terminerà venerdì la formazione del personale ‘autista’ in servizio presso il distaccamento dei vigili del fuoco di di Orvieto sul mezzo ‘bimodale’ di recente assegnazione al comando provinciale di Terni ed assegnato alla sede orvietana. Il mezzo, un Mercedes Actros, con allestimento speciale per interventi in galleria ferroviaria, è chiamato bimodale appunto perché dotato di due sistemi di locomozione: il tradizionale su gomma e l’ausiliario costituito da due ruote ferroviarie che, abbassandosi, permettono al mezzo di muoversi su rotaia ferroviaria. Il corso iniziato lunedi e svolto ad opera degli istruttori di patenti terrestri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha interessato tutto il personale in servizio presso il distaccamento, in particolar modo gli autisti che al termine della settimana formativa, con la compilazione del Lifm (Libretto individuale formazione macchina), saranno abilitati alla conduzione su gomma ed all’utilizzo di questo mezzo speciale e innovativo, unico in Umbria ed uno dei pochi – circa 30 in tutto – in Italia. Terminato questo primo step, il personale proseguirà la formazione presso una struttura di Rete Ferroviaria Italiana dove, dopo un corso di una settimana, verrà abilitato alla conduzione del mezzo sulla rete ferroviaria RFI.

