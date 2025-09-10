Ha danneggiato un’autovettura in sosta nell’area del centro commerciale. Per questo motivo un giovane residente nel Perugino è stato denunciato: ci ha pensato la polizia Locale di Corciano ad identificarlo.

Il protagonista ha danneggiata la fiancata del veicolo e il proprietario ha subito sporto querela. Decisive le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica: ora è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Perugia per danneggiamento aggravato, in quanto l’auto era parcheggiato in zona pubblica.