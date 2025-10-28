Era rimasto bloccato a trenta metri d’altezza su un faggio secolare, con il serio rischio di precipitare a terra. Per fortuna ci hanno pensato i soccorritori – l’intervento si è concluso intorno alle ore 21 di martedì sera – a ‘tirare fuori dai guai’ il deltaplanista finito in quella precaria posisizione. Il fatto è accaduto nei pressi dell’area di decollo del monte Cucco, nel territorio comunale di Costacciaro (Perugia).

«L’intervento, reso complesso dalla posizione impervia e dalle condizioni di luce – spiega il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia – ha visto impegnato personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio e del comando di Perugia, con il supporto della squadra Saf (Speleo alpino fluviale). In rinforzo sono intervenute anche la squadra del distaccamento di Fabriano (Ancona) e la squadra Saf del comando dei Vigili del fuoco di Ancona».

«Il deltaplanista, una volta raggiunto e messo in sicurezza – conclude la nota del 115 perugino – è stato recuperato e affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto. Hanno collaborato alle operazioni anche il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) e i carabinieri».

