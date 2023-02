Derby, trasferta ok per i tifosi rossoverdi. Apprensione per le possibili assenze

di Gianni Giardinieri

Dopo l’allenamento di ‘scarico’ di domenica scorsa e il giorno di riposo concesso lunedì dall’allenatore rossoverde ai suoi ragazzi, da oggi in casa Ternana parte ufficialmente la settimana del derby con il Perugia. Partita di importanza capitale non soltanto per la sua natura di straregionale ma anche perché per entrambe le squadre raggiungere il risultato pieno vorrebbe dire avvicinarsi di molto ai rispettivi obiettivi al momento valutabili: la salvezza per la squadra del tecnico Fabrizio Castori e l’accesso ai play off per quella di Aurelio Andreazzoli.

I tifosi ci saranno

Di certo ai ragazzi capitanati da Antonio Palumbo non mancherá il supporto di circa 1.000 tifosi al seguito, che hanno avuto finalmente il via libera, seppur con forti restrizioni, per seguire la squadra al ‘Renato Curi’. L’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive, dopo l’ iniziale stop dei giorni scorsi, ha invece deciso di permettere la trasferta, che peró potrá avvenire esclusivamente attraverso i pullman allestiti in accordo tra il club di via della Bardesca e il CCTC. Inoltre, chi risiede in provincia di Terni potrá acquistare solo i biglietti del settore ospite.

Out Diakité. Problemi in difesa

Sul fronte prettamente sportivo, invece, si addensano nubi grigie, pericolosamente tendenti al nero, in casa rossoverde. Oltre agli indisponibili Capuano e Bogdan, e allo squalificato Diakité, sono in fortissimo dubbio per la trasferta perugina i tre calciatori che hanno dovuto lasciare il terreno di gioco nella scorsa partita casalinga contro il Parma: Corrado, Favilli e Ghiringhelli. Per loro in corso gli usuali accertamenti medici, che permetteranno di valutare compiutamente i relativi problemi fisici e i tempi di recupero. Oggi per loro niente allenamento ma solo terapie (Agazzi compreso). Situazione decisamente emergenziale quella rossoverde, anche in virtú della non ancora completa ‘riatletizzazione” del bomber Donnarumma (ancora pochi i minuti nelle gambe) e di un mercato di riparazione che ha visto durante il mese di gennaio ben cinque cessioni e nessun nuovo acquisto. Mercoledì allenamento a porte chiuse dalle ore 10.