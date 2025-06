di Giovanni Cardarello

«La salute del nostro patrimonio zootecnico è una priorità assoluta per la Regione Umbria». Lo dichiara la presidente Stefania Proietti a margine della comunicazione dell’ente relativa all’emissione dell’allerta per il focolaio di dermatite nodulare contagiosa dei bovini registrato in Sardegna. Allerta con cui la Regione Umbria ha immediatamente attivato un piano straordinario di sorveglianza e controllo.

«Abbiamo attivato tutti i protocolli di sicurezza necessari – sottolinea la presidente della Regione – e stiamo collaborando strettamente con l’Izsum e le Usl per garantire un monitoraggio capillare, grazie anche al prezioso lavoro dei servizi veterinari delle Usl che rappresentano il primo presidio sanitario sul territorio per la tutela del patrimonio zootecnico e la salvaguardia della salute pubblica».

E ancora: «La rapidità della nostra risposta e la collaborazione con le istituzioni nazionali ed europee ci permettono di affrontare questa situazione con la massima efficacia. Voglio rassicurare gli allevatori umbri che stiamo facendo tutto il necessario per proteggere le loro attività e il nostro territorio». Il piano straordinario, come spiegato da Stefania Proietti, si basa sul lavoro dell’osservatorio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche (Izsum) che ha mappato tutte le movimentazioni di bovini dalla Sardegna verso il territorio regionale. Dalle verifiche effettuate – spiega la Regione Umbria – è emerso che «nel territorio della Usl Umbria 2 non è stato registrato alcun movimento di animali dalla Sardegna mentre in quello della Usl Umbria 1 sono state identificate sei aziende zootecniche che hanno ricevuto bovini dall’isola».

In tutte queste strutture «è stata immediatamente disposta una sorveglianza clinica obbligatoria, accurata e tempestiva». In parallelo il ministero della Salute ha già provveduto a bloccare tutte le movimentazioni di animali dalla Sardegna verso il continente attraverso la banca dati nazionale. È stato inoltre attivato il gruppo di lavoro sui sottoprodotti per la gestione delle eventuali carcasse e dei sottoprodotti nelle zone di protezione e sorveglianza. Un nuovo incontro tecnico per fare il punto sulla situazione è già programmato per lunedì 30 giugno, durante il quale verranno valutati gli sviluppi della sorveglianza in corso e definite eventuali ulteriori misure preventive. La Regione Umbria garantisce «la massima trasparenza nella comunicazione e si impegna a mantenere informati cittadini, allevatori e operatori del settore su tutti gli sviluppi della situazione».

Cos’è la dermatite nodulare contagiosa

La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale che colpisce i bovini, è trasmessa principalmente attraverso vettori come tafani e mosche, oltre che tramite lesioni cutanee, secreti ed escreti. Sebbene possa manifestarsi con lesioni cutanee evidenti, la sintomatologia può essere molto lieve o addirittura assente, rendendo fondamentale un monitoraggio costante. Essendo classificata come malattia di categoria A, in caso di conferma di un focolaio verrebbero automaticamente istituite zone di sorveglianza di 50 chilometri e zone di protezione di 20 chilometri, come previsto dal regolamento delegato europeo 2020/687.