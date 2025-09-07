Dieci giorni dopo la morte del padre, il 68enne Giuseppe Capaldini, stroncato da un infarto in via Norcia quando ha scoperto che i ladri gli avevano svaligiato casa, è ripiombata nell’incubo. Anche la figlia dell’uomo, Simona, è stata colpita dai malviventi nell’abitazione di San Giacomo dove vive con il compagno. Dieci giorni dopo la tragedia, a pochi chilometri di distanza, sempre a Spoleto. A riportare la storia è ‘Il Messaggero Umbria‘ con un articolo a firma di Ilaria Bosi.

Nel tardo pomeriggio di venerdì, la scoperta da parte del compagno. Con gran parte della casa, che si trova nella frazione di San Giacomo, messa a soqquadro. Dirlo a Simona è stato doppiamente difficile, visto tutto ciò che di drammatico era accaduto soltanto qualche giorno prima. Il bottino è sostanzialmente magro, a differenza dei danni, ma il dolore è insopportabile. «Ho la sensazione che siano gli stessi di mio padre», ha detto a ‘Il Messaggero‘. «Se sia stata una casualità o una cosa voluta, non lo so».

Spetta ai carabinieri riuscire a risalire, come per i drammatici fatti di via Norcia, agli autori del furto. Questa volta, però, c’è una traccia di sangue, un’impronta digitale probabilmente lasciata da un dei ladri, feritosi nel rompere il vetro della finestra usata per entrare e uscire. Un elemento di partenza non secondario in cui tutti sperano.

