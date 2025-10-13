di Giovanni Cardarello

La storia che vi stiamo per raccontare si intreccia con la Storia, quella con la s maiuscola, quella di una delle guerre più sanguinose e insensate degli ultimi 25 anni, quella tra la Russia e l’Ucraina. Una guerra che, al momento, sembra decisamente lontana da una soluzione. Una guerra che, nel 2022, ha spinto Varvara Hrushanina, ballerina ucraina di 13 anni, mamma Tatiana e papà Dmitriy a lasciare Dnipro. Una metropoli di poco meno di un milione di abitanti situata nell’omonimo distretto e diventata, ben presto, oggetto degli ‘appetiti’ di Putin.

La famiglia di Varvara, che al tempo della fuga ha 10 anni, per avviare una nuova vita lontano dalla guerra sceglie la Sicilia. Ma le opportunità nell’isola italiana non sono ampie. Pertanto, la famiglia Hrushanina sceglie di approdare a Deruta, alle porte di Perugia, e con grazia e costanza prova a tornare alla normalità. Una normalità fatta di lavoro, di scuola e, per la ragazza ucraina, di ballo, la sua grande passione dall’età di 4 anni.

E qui accade un fatto straordinario. La famiglia di Varvara, infatti, incrocia il proprio destino con quello dei vice-world show dance champions Daniele Sargenti, titolare – insieme alla moglie e compagna di ballo Uliana Fomenko – della New Blue Angel Dance di via dell’Artigianato a Deruta. Varvara, che al tempo cercava un compagno con cui ballare, si iscrive ai loro corsi e scatta la magia. «Quando l’ho vista muoversi – racconta Uliana al quotidiano ‘La Nazione’ – ho capito che la danza era la sua lingua naturale. In lei convivono la grazia e la forza di chi ha conosciuto la paura ma non ha smesso di sognare».

Inizia quindi un percorso fatto di passione e sacrifici, un percorso che la affianca a Massimo Menghinelli, di un anno più grande, anche lui russo per parte di madre, un percorso che di recente l’ha portata a classificarsi al secondo posto agli Internazionali di danza sportiva svoltisi al palaTiziano di Roma. Ma non finisce qui. In questi giorni Varvara e Massimo sono a Cipro per un allenamento/stage e a fine novembre saranno in gara, nella categoria Junior II, ai campionati mondiali di Sibiu, in Romania. Obiettivo arrivare in finale, traguardo che ad una scuola italiana manca dal 2019.

«Per me la danza è la vita – racconta sempre a ‘La Nazione’ la giovanissima ballerina – la scuola una seconda casa e Uliana è una seconda mamma. In lei ho trovato amicizia, affetto e la possibilità di credere ancora nel futuro». Un rapporto vero, intenso e solidale. «Gli ucraini per me sono fratelli. Un po’ come gli spagnoli per gli italiani», spiega Uliana che alla famiglia di Varvara, oltre all’opportunità nella danza, ha dato una certa stabilità: «Il padre lavora nell’edilizia, la madre collabora con me nell’assistenza ai miei figli e nei lavori domestici e io, a mia volta, cerco di aiutarli con la lingua».

Varvara, nel frattempo, lontana dalla follia della guerra, ha ripreso a vivere una vita normale. Una vita dove balla, dove va a scuola, frequenta il liceo artistico ‘Alpinolo Magnini’ di Deruta e dove costruisce il proprio futuro. Un futuro contrassegnato dalla danza, dove l’arte costruisce ponti di solidarietà capaci di spazzare via la follia del male più vecchio del mondo: la guerra.