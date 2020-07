Deruta, si cerca uomo scomparso da 3 giorni

Si cerca un trentenne di origini romene che abitava a Deruta e, a quanto pare, si sarebbe allontanato volontariamente dalla sua abitazione, facendo perdere le sue tracce. La famiglia lo cerca da tre giorni.

Le ricerche

Ai carabinieri i familiari hanno raccontato che l’uomo aveva espresso l’intenzione di andare in Romania a far visita al padre rimasto nella loro terra d’origine, ma non aveva i soldi necessari a realizzare questo desiderio. E proprio questa circostanza ha preoccupato la madre, che teme il giovane si sia imbarcato in un viaggio d’avventura. Così, dopo aver inutilmente tentato di mettersi in contatto con lui, ha allertato i carabinieri che da mercoledì hanno iniziato le ricerche. Le ricerche procedono nei luoghi abitualmente frequentati dall’uomo, ma sono state ispezionate anche le sponde del Tevere.