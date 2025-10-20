Si è svolta lunedì mattina, nella sala Interamna della sede Asm Terni, la cerimonia di premiazione del concorso legato al progetto didattico di educazione ambientale ‘Differenziamoci’, che invitava gli studenti a realizzare lavori creativi utilizzando materiali di riciclo. L’iniziativa, ideata da Asm Terni e rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado degli otto comuni serviti dall’azienda – Arrone, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino e Terni – nasce per promuovere la sostenibilità ambientale e la cultura del riuso attraverso percorsi formativi e concorsi creativi.

Un progetto che mette al centro i principi dell’economia circolare, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni alla corretta gestione dei rifiuti e alla riduzione degli sprechi, valorizzando la collaborazione tra scuole, istituzioni e territorio. Alla cerimonia hanno partecipato circa sessanta alunni e docenti delle scuole coinvolte, insieme all’assessore alle partecipate del Comune di Terni Michela Bordoni, al presidente di Asm Gabriele Ghione, al responsabile del servizio ambientale Leonardo Carloni e alla giuria interna dell’azienda, che ha selezionato i lavori più meritevoli per creatività, valore educativo e originalità. Il primo premio è andato alla classe 3A della scuola primaria Donatelli di Terni con l’opera ‘Fratello mare’; il secondo alla classe 3A della Teofoli con ‘L’obelisco del futuro: riciclare, creare, ispirare’; il terzo alla classe 3C della Oberdan per ‘Orologio con tappi di sughero’. I premi verranno destinati all’acquisto di materiale didattico.

«Attraverso progetti come ‘Differenziamoci’ – ha commentato l’assessore Michela Bordoni – si riesce a far comprendere ai più giovani quanto sia importante prendersi cura dell’ambiente partendo dai gesti quotidiani. I ragazzi hanno dimostrato entusiasmo e creatività, trasformando materiali di scarto in veri e propri messaggi di speranza per un futuro sostenibile». L’amministratore delegato di Asm, Tiziana Buonfiglio, ha spiegato il senso del titolo scelto per il progetto: «’Differenziamoci’ richiama non solo l’eccellenza raggiunta da Asm nei livelli di raccolta differenziata, oggi vicini all’80% medio, con Comuni che superano il 90, ma anche il valore delle nuove generazioni, che fanno davvero la differenza nel promuovere una cultura del riciclo di qualità e del riuso creativo». Un concetto ribadito anche dal presidente Gabriele Ghione: «Differenziamoci è un investimento sul futuro. Educare i più giovani alla raccolta differenziata significa formare cittadini consapevoli, capaci di prendersi cura dell’ambiente e della propria comunità». Asm Terni ha infine ringraziato scuole, docenti e studenti che con impegno e fantasia hanno contribuito al successo del progetto.