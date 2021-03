Diffidenza Astrazeneca causa 3.170 ‘diserzioni’ in tre giorni

Venerdì 12 marzo su 2.500 vaccinazioni prenotabili, hanno aderito e quindi si sono vaccinati con il prodotto Astrazeneca 2.000 cittadini. Sabato 13 marzo, su 1.700 posti prenotabili, si sono presentati per la vaccinazione in 1.430, mentre domenica 14 marzo i posti prenotabili erano 2.500 e riservati ad anticipare la prenotazione del personale scolastico, i cui appuntamenti erano già fissati per aprile e maggio: si sono prenotati in meno di 100.

Coletto: «Cittadini devono fidarsi»

«Preoccupa la situazione di diffidenza diffusa tra la popolazione dopo il ritiro di un lotto del vaccino Astrazeneca, ma in questa fase non possiamo permetterci di mandare a vuoto intere giornate vaccinali, perché raggiungere in tempi brevi un numero elevato di vaccinazioni è un passaggio fondamentale per sconfiggere la pandemia». Ad affermarlo è l’assessore alla salute della Regione Umbria, Luca Coletto, rendendo noti i dati ufficiali sull’andamento delle vaccinazioni con Astrazeneca negli ultimi tre giorni della scorsa settimana. «La scienza ritiene il vaccino AstraZeneca sicuro ed efficace, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e l’Ema hanno dichiarato che possiamo continuare a usarlo. Invitiamo i cittadini ad avere fiducia».

«Nessun vaccino buttato»

Sempre su Astrazeneca è il commissario per l’emergenza Covid-19 in Umbria, Massimo D’Angelo, a sottolineare che «il vaccino per le sue caratteristiche si conserva per 6 mesi e quindi, in questa fase in cui sono state registrate mancate adesioni alla vaccinazione, non è stato buttato nessun vaccino tra quelli messi a disposizione domenica scorsa e nei due giorni precedenti. Questo tipo di vaccino non ha bisogno di congelazione in quanto la conservazione avviene in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 e 8 gradi». Infine D’Angelo informa che «proseguire in modo celere la campagna di vaccinazioni, si stanno valutando nuove strategie sulla base del piano nazionale che ha modificato alcune priorità».

Le rassicurazioni degli scienziati

Il virologo Palù: «Nessuna correlazione»

«Non c’è nessun rischio con Astrazeneca – dichiara il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù – nessuna correlazione finora dimostrata né nesso causale tra vaccino e mortì. C’è molta emotività rispetto ai vaccini, già ai tempi del vaccino anti-influenzale, ma a tutt’oggi, e questo vale per Astrazeneca, non c’è nessuna correlazione sinora dimostrata né un nesso causale tra la somministrazione del vaccino e le morti che si sono verificate. Per questo, prima di prendere certe decisioni bisogna essere molto cauti». Parlando domenica alla trasmissione ‘Mezz’ora in più’, Palù ha ricostruito i casi recenti: «Il caso austriaco si trattava di un’ematopatia, cioè una malattia del sangue; a Napoli si trattava di un infarto intestinale e in Sicilia è ancora in atto l’autopsia. Posso dire che, sia dagli studi validativi che dalle milioni di dosi che sono state somministrate, specie nel Regno Unito che è un laboratorio a cielo aperto, non si sono verificati incidenti tromboembolici o mortali correlati. In totale i casi di tromboembolia sono stati circa 250 su 11 milioni, né più né meno di quelli riscontrati con Pfizer e siamo ben al di sotto dell’incidenza relativa di questi fenomeni nella popolazione normale, soprattutto negli anziani cioè circa 1 su 1.000 o 2.000».

Lo statistico Gammaitoni e l’esempio del cappello

Come spesso sta facendo in questi mesi, il professor Luca Gammaitoni, docente di statistica, prova a portare un po’ di razionalità nel dibattito in corso: «Tra coloro che oggi in Italia indosseranno un cappello, molto probabilmente domani ci scapperà il morto. Ma non è detto che sia colpa del cappello». Poi l’analisi matematica: «Ogni giorno in Italia muoiono, per le cause più disparate, in media poco meno di 2.000 persone. Ogni giorno in Italia circa 60.000 persone indossano un cappello. La probabilità che uno dei morti di domani appartenga a questo gruppo è 60.000/60.000.000 = 0,1%. La probabilità che non vi appartenga è quindi il 99,9%. La probabilità che nessuno di loro domani sia morto è circa 0.999^2000 = 13,5%. Quindi la probabilità che almeno uno di loro sia morto è 86,5%. A proposito, è la stessa probabilità che tra le persone che oggi fanno il vaccino Astrazeneca, domani ci scappi il morto. Ma non è detto che sia colpa del vaccino. Stabilire connessioni di causa-effetto – osserva Gammaitoni – è molto più complicato che limitarsi ad osservazioni di eventi. Per questo abbiamo bisogno degli scienziati. E gli scienziati ci dicono che è molto più probabile morire a causa del Covid-19 che a causa del vaccino».