Dimensionamento scolastico, i quattro sindaci del Ternano: «Dalla Regione sono giunte rassicurazioni»

C’è compattezza, da parte dei comuni di Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli e San Gemini, nell’opporsi al nuovo assetto scolastico – in termini di dimensionamento – che la Regione Umbria si appresta a licenziare. Dopo un incontro che si è tenuto mercoledì mattina, i quattro sindaci – Giovanni Montani, Luciano Conti, Riccardo Aquilini e Luciano Clementella – hanno manifestato, in una nota congiunta, «la volontà che il dimensionamento non interessi i propri istituti comprensivi in ragione della peculiarità dei loro territori. All’esito delle interlocuzioni con la Regione – questo l’elemento nuovo – i sindaci sono stati rassicurati sulle determinazioni in merito».

