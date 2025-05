Un dipendente della Provincia di Perugia di 59 anni – sorvegliante stradale – è stato arrestato in flagrante dai carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, come riporta il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria‘ con un articolo a firma di Enzo Beretta, è stato trovato in possesso di 44 grammi di cocaina dai carabinieri che giovedì sera lo hanno fermato in una frazione di Umbertide, mentre procedeva in sella alla propria moto Kawasaki. Secondo quanto riportato, il 59enne – F.F. le sue iniziali – è originario di Città di Castello e risiede ad Umbertide.

Una volta fermato dai militari, è apparso piuttosto nervoso. Da qui la perquisizione che ha fatto emergere, dal suo portafogli, una dose di un grammo e mezzo di cocaina. Presso la sua abitazione, invece, c’erano oltre 40 grammi della stessa droga suddivisi in due barattoli di vetro, di quelli della marmellata. L’arresto è stato poi convalidato dal tribunale di Perugia che nei confronti del 59enne ha disposto gli obblighi di dimora ad Umbertide e di firma presso la caserma dei carabinieri. Nei prossimi giorni, l’udienza di merito.