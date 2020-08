Diretta a Carsulae, sbaglia strada e resta incastrata: c’è il 115

Sperava in una bella serata estiva a Carsulae e invece si è trovata costretta a chiamare i vigili del fuoco dopo essere rimasta incastrata con l’auto, una Hyundai I10. Disavventura venerdì sera per una donna di circa 40 anni che, mentre si stava dirigendo verso l’area archeologica, ha sbagliato strada – è finita in un percorso senza uscita verso un’abitazione privata (va detto che il relativo cartello ad inizio via non c’è, ndR) in strada della Pittura – e, una volta in fondo, ha provato a fare manovra per tornare indietro ma la macchina è finita letteralmente in bilico e sollevata, impossibilitata a ripartire. Per tirarla fuori dai guai sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Terni che hanno anche utilizzato un escavatore messo a disposizione da un cittadino residente. E addio serata a Carsulae. I residenti, fra l’altro, reclamano le pessime condizioni della strada ed anche l’assenza di relativa segnaletica: elementi che nel tempo hanno creato più di un problema. Non è la prima volta – talvolta è successo anche a causa delle indicazioni del navigatore – che un veicolo resta bloccato in questo tratto.

Condividi questo articolo su