Dirigenti Comune Terni, Carbone attivo dal 1° settembre

di S.F.

Il piano del fabbisogno è stato aggiornato e mancava solo un tassello del puzzle per chiudere il cerchio. Ora è arrivata la firma del dirigente al personale del Comune di Terni, Francesco Saverio Vista: Claudio Carbone, 55 anni compiuti lo scorso 2 maggio, tornerà da dirigente a partire dal 1° settembre. Lui stesso aveva chiesto la riammissione in servizio nello scorso autunno dopo aver dato le dimissioni nel 2020. La normativa prevede che ciò si può fare entro cinque anni. Dunque ecco servito il rientro. Il quesito ora è un altro: direzione attività finanziarie o sviluppo economico? Magari si rimescolano le carte in altro modo. Vedremo.

La specifica e la posizione iniziale

Carbone è stato attivo a capo della Daf tra dicembre 2019 e l’estate 2020, poi dal 15 settembre 2020 è stato sostituito dall’attuale leader della direzione attività finanziarie, Grazia Marcucci (i due si conoscono avendo fatto lo stesso concorso quattro anni fa). Il 23 novembre il dirigente ciociario ha chiesto – tecnicamente così si chiama – la ricostituzione del rapporto di lavoro e la riammissione in servizio. «In caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione iniziale». Ciò avverrà dal 1° settembre prossimo. L’imputazione di spesa per il 2023 è di oltre 41.700 euro.