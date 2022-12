Disabili umiliati e maltrattati nella comunità di alloggio: tre arresti a Perugia

Abusi fisici e psicologici – ovvero maltrattamenti – nei confronti degli ospiti di una comunità di alloggio per disabili di Perugia: sulla base di questa accusa, i carabinieri del Nas di Perugia nella mattinata di venerdì hanno arrestato tre persone, ora ristrette ai domiciliari su ordine del gip. L’indagine – spiega la procura di Perugia che l’ha coordinata – «ha potuto contare su attività tecniche di intercettazione ambientale audio e video» e ha consentito «di svelare molteplici condotte, con veri e propri abusi fisici e psicologici».

Chi assisteva in silenzio

«Gli indagati – prosegue l’autorità giudiziaria – venendo meno ai loro obblighi, avrebbero posto in essere, in maniera sistematica, una serie di atti di umiliazione quali condotte vessatorie fisiche e verbali, intimidazioni anche mediante strattoni, percosse, insulti, lancio di oggetti, calci, schiaffi e pugni. Gli episodi di maltrattamenti e violenza si sarebbero verificati in presenza di altri ospiti disabili e talvolta anche dinanzi ad altri operatori che ne omettevano la denuncia».

Altri indagati oltre gli arrestati

«All’interno della struttura – spiegano gli inquirenti – è stata poi accertata l’inesistenza di qualsivoglia attività ludico/ricreativa. In caso di ‘punizione’, i più irrequieti venivano costretti con la forza a rimanere per lunghi periodi, e a volte anche per l’intera giornata, seduti su poltrone e divani. Sono state eseguite perquisizioni anche nei confronti di altri soggetti indagati ma non raggiunti dal provvedimento cautelare».