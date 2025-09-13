Momenti di apprensione sabato mattina in località Morro, nel comune di Foligno, dove un uomo di 89 anni si è smarrito mentre cercava funghi insieme al figlio. Dopo essersi allontanato, l’anziano non è più riuscito a ritrovare la strada del ritorno.

Il figlio ha provato a cercarlo autonomamente ma, non riuscendo a rintracciarlo, ha lanciato l’allarme intorno alle 11. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Foligno, supportate dal nucleo Sapr con l’impiego di droni, insieme al personale del 118, ai volontari della Protezione civile e al Soccorso alpino e speleologico umbro.

Dopo circa un’ora e mezza di ricerche, intorno alle 12.30, l’uomo è stato individuato in un fosso dove era scivolato. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero, affidandolo poi alle cure dei sanitari. Le sue condizioni, da una prima valutazione, sembrerebbero buone.