Dissesto Terni, l’Osl: «Rendiconto finale imminente». Debito da 27 mila euro va in gestione ordinaria

di S.F.

L’ammissione del credito c’è, vale 27.511 euro e riguarda la società Cml Solar. Con una particolarità: l’Organo straordinario di liquidazione ha dato il via libera, specificando tuttavia che il debito riconosciuto dovrà confluire nella gestione ordinaria dell’ente. Motivo? «La procedura di dissesto in fase di chiusura» e «l’imminenza della predisposizione del rendiconto finale di gestione». Dunque le somme riconosciute finiscono altrove come puntualizzato nell’atto firmato dalla presidente Giulia Collosi e dai membri Eleonora Albano e Massimiliano Bardani. L’istanza è scattata nel 2018 ed il cerchio è stato chiuso solo ora. Nel contempo c’è una nuova trasmissione alla Corte dei conti dei debiti fuori bilancio alla massa passiva. La parola fine al dissesto, anche negli atti formali, è ormai prossima.