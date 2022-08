Dolomiti, umbri in affanno a 2.950 metri per il maltempo: c’è l’elisoccorso

Disavventura per una coppia di alpinisti del Perugino di 22 (S.C., di Nocera Umbra) e 23 anni (G.P., di Gubbio) nel primo pomeriggio di sabato sulle Dolomiti. I due escursionisti sono andati in difficoltà poco dopo le 15 a causa del maltempo – al nord Italia ci sono diversi problemi al momento – a quota 2.950 metri di quota mentre erano intenti ad affrontare la ferrata di Punta Aglio, sopra Cortina d’Ampezzo: a soccorrerli ci ha pensato l’elicottero di Dolomiti Emergency. Fallito il primo tentativo, l’eliambulanza è riuscita ad avvicinarli per poi calare un verricello di quaranta metri: in questo modo sono stati recuperati e trasportati a Fiames.

