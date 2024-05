Si rinnova il tradizionale appuntamento con ‘Domenica al museo’, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito in parchi e musei statali nel primo weekend del mese. Gli orari sono quelli consueti ed a lato c’è l’elenco dei quattordici siti coinvolti in Umbria. Sono undici in provincia di Perugia e tre nel Ternano.

