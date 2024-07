Primo weekend del mese in arrivo e, come di consueto, torna l’iniziativa ministeriale ‘Domenica al museo’. Il 7 luglio si potrà entrare gratuitamente in musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali: tra le province di Terni e Perugia sono 14 in tutto, come rappresentato nello schema a fianco. Gli orari di apertura non cambiano.

