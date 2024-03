Don Matteo 14 senza pace: dopo il gatto Hiro ora slitta ad autunno la messa in onda

Non si può dire sia stata sin qui fortunatissima l’edizione numero 14 di don Matteo, la popolare fiction di Rai Uno oggi ‘di stanza’ a Spoleto ma con riprese effettuate quest’anno anche a Campello sul Clitunno e in Valnerina (Scheggino, Vallo di Nera, Castelluccio di Norcia). Dopo le tormentate vicende del gatto Hiro, quello di proprietà di Nino Frassica e della sua famiglia, sparito lo scorso settembre a Spoleto durante le riprese con successivi e pesanti strascichi legali e polemici, ora arriva la notizia – a riportarla è ‘Il Messaggero Umbria‘ con un articolo di Antonella Manni – dello slittamento della messa in onda. L’esordio sugli schermi era atteso fra pochi giorni – giovedì 4 aprile alle 21.30 – ma il tutto è stato spostato al prossimo autunno. La motivazione ufficiale sarebbe quella legata al fitto calendario di partite di calcio di Europa League che vedono coinvolte squadre italiane: Milan, Roma, Atalanta. Calendario che ha di fatto ‘riempito’ le prime serate di almeno due giovedì e che potrebbe estendersi ancora. Da qui la decisione di riservare a Don Matteo 14 – che oltre a Frassica vede protagonisti Raoul Bova ed Eugenio Mastrandrea – uno spazio più ampio e ‘tranquillo’, certamente più visibile, dopo l’estate. Immaginabile la delusione, in testa gli operatori economici e turistici del territorio che nella fiction vedono, giustamente, un veicolo di promozione straordinario. E poi anche di tutti coloro che in qualche modo hanno contributo alle riprese: il gusto di rivedersi sul ‘grande palcoscenico’ e di rivedere scorci della città del cuore, è stato frustrato. Bisognerà pazientare qualche mese.

