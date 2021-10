Don Vincenzo ai domiciliari nella casa di recupero per preti

Articolo in aggiornamento

Don Vincenzo Esposito, il prete, ex parroco di San Feliciano, sul Trasimeno, accusato di prostituzione minorile aggravata per aver scambiato messaggi erotici con ragazzini, lascerà il carcere.

Per lui comincia il ‘recupero’

Il giudice per l’udienza preliminare Fabio Pilato, lunedì mattina ha disposto per lui la sostituzione dell’attuale misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la casa sacerdotale ‘Villa S. Cuore’ Bisacchi, Città di Castello (PG), subordinando l’esecuzione di tale provvedimento alla condizione che sia disponibile ed attivabile il braccialetto elettronico e che l’imputato presti il consenso alla sua installazione.