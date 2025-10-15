Sensibilizzare, informare e promuovere una cultura della solidarietà: sono gli obiettivi del convegno ‘Vite per la vita – Considerazioni etiche, giuridiche, culturali e artistiche sulla donazione degli organi’, in programma venerdì 17 ottobre nella Biblioteca comunale di Terni, dalle 15.30 alle 18.30.

L’iniziativa è organizzata dalla sezione comunale di Aido Terni – Associazione italiana donatori di organi, in collaborazione con Aido provinciale, e si propone di accendere i riflettori su un tema di grande importanza civica e umana: la donazione degli organi e il suo significato nel contesto sanitario e sociale italiano, con un’attenzione particolare al territorio ternano.

IL PROGRAMMA (.pdf)

«Il fine ultimo e prioritario – spiega la presidente di Aido comunale Roberta Deciantis – è coinvolgere e rivolgersi alle giovani generazioni, affinché siano sempre più consapevoli del tema della donazione degli organi». Il convegno vedrà la partecipazione di professionisti del mondo medico, giuridico, teologico e psicologico, chiamati ad approfondire il tema da prospettive diverse, offrendo ai presenti uno sguardo multidisciplinare sul valore della donazione.

A testimoniare l’interesse dei più giovani, interverranno anche gli studenti del Liceo artistico ‘Metelli’ di Terni, la cui presenza assume un significato particolarmente rilevante in linea con gli obiettivi dell’iniziativa. La moderazione sarà affidata al dottor Andrea Colasanti e alla dottoressa Luana Feliziani, mentre il pomeriggio si concluderà con alcune testimonianze dirette. In programma anche un collegamento con la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che porterà il proprio saluto e sostegno all’iniziativa.