«Oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Tanti auguri Sandro, tanti auguri papà». Questo il messaggio della famiglia Andreani in memoria del proprio caro e nell’occasione – lunedì – sono state donate, dagli stessi familiari, due sedute da quattro posti ed un tavolo servitore in acciaio inox al reparto di oncologia dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, a beneficio in particolare della sala prelievi. Presenti, oltre alla famiglia Andreani, il primario Sergio Bracarda, la caposala Cristina Proietti e il responsabile delle donazioni Leonardo Fausti.