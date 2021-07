Donna travolta dal treno a Perugia

Investimento mortale nella tarda mattinata di sabato tra Perugia e Ponte San Giovanni, lungo la linea ferroviaria. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per la donna centrata dal treno in transito. Sono tuttora in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria perugina – l’ipotesi più probabile è il suicidio -, con vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto per raccogliere tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell’accaduto. Il traffico è stato sospeso – come informa Trenitalia – dalle ore 13 nel tratto di collegamento con Assisi.

La riprogrammazione: i treni coinvolti

Treni direttamente coinvolti

• RV 4076 Foligno (13:03) – Firenze Santa Maria Novella (15:48)

• RV 4730 Roma Termini (14:28) – Perugia (16:59)

• R 4954 Foligno (12:25) – Perugia (13:12)

Treni parzialmente cancellati

• RV 4077 Firenze Santa Maria Novella (12:14) – Foligno (15:15): limitato a Perugia (14:25)

• RV 4731 Perugia (13:59) – Roma Termini (16:43): origine da Perugia Ponte San Giovanni (13:59)

• RV 4080 Foligno (15:03) – Firenze Santa Maria Novella (17:57): origine da Perugia (15:40)

• RV 4733 Perugia (16:05) – Roma Termini (18:45): origine da Perugia Ponte San Giovanni (16:05)

• R 4713 Terontola (12:26) – Foligno (14:00): limitato a Perugia (13:14)

• R 4956 Foligno (14:20) – Perugia (15:08): limitato a Perugia Ponte San Giovanni (14:57)

Treno cancellato

• R 4710 Foligno (13:45) – Perugia (14:25)

Seguono aggiornamenti