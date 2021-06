Doppio schianto nella notte tra Città della Pieve – località Ponticelli – e Città di Castello, in zona Morra. Nel primo caso un’auto si è ribaltata e le tre ragazze all’interno hanno riportato traumi alle gambe; nel secondo l’unico veicolo coinvolto ha terminato la propria corsa su un fianco dentro un fosso, con una persona estratta – anche in questo caso ferite agli arti inferiori – e portata in ospedale. Sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco.

