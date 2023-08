Droga a Terni: sequestrate dosi di ketamina e cocaina. Denunciato un minore

Trantasette dosi di ketamina e undici di cocaina. Questo il risultato dei controlli straordinari della polizia di Stato di Terni nella serata di mercoledì: coinvolto anche un minore. In campo per l’operazione pattuglie della questura, sezione antidroga della squadra Mobile, squadra Volante ed un’unità cinofila di Nettuno con il pastore tedesco Odina.

Il controllo

Nel mirino della polizia di Stato la zona della movida, il centro, la stazione ferroviaria e anche le zone residenziali oggetto di segnalazioni dei cittadini. «Proprio in una di queste, gli agenti dell’antidroga, dopo un periodo di appostamento, hanno notato – spiega la questura – un’auto con a bordo tre giovani, già noti alla polizia, e hanno intimato l’alt; in quel momento stavano giungendo a piedi due loro amici – un ragazzo e una ragazza – che hanno subito capito quello che stava succedendo ed hanno provato ad allontanarsi, ma il cane Odina ha puntato la ragazza e a quel punto è scattato il controllo». Avrà esito positivo.

La droga

I cinque hanno detto che stavano andando in un locale di piazza Buozzi. La giovane è stata trovata in possesso di una dose di hashish e il minorenne ha dichiarato di avere della ketamina in casa. A quel punto gli agenti si sono attivati nell’abitazione, dove, in un fazzoletto, hanno trovato ketamina e cocaina sul tavolo. Il minore, già denunciato in precedenza per lo stesso reato, è finito di nuovo nei guai.