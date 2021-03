‘Droga dello stupro’: nuovi guai per Conti

Dopo l’indagine ‘Picasso’, che aveva portato all’arresto con successivo patteggiamento a 2 anni di reclusione – pena sospesa –, nuovi guai per il 56enne ternano Mario Conti. L’uomo è stato infatti arrestato nella tarda serata di giovedì dai carabinieri per ‘detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente’.

IN COMA DOPO FESTINO A BASE DI SESSO E DROGA: ARRESTI A TERNI

La ‘droga dello stupro’

Il Conti – riferisce l’Arma ternana – è stato fermato a bordo della propria auto durante un controllo eseguito con l’ausilio di un’unità cinofila del Nucleo di Roma Santa Maria di Galeria. Il 56enne ternano è stato trovato in possesso di due flaconi di plastica contenenti, complessivamente, 140 ml di GHB: la cosiddetta ‘droga dello stupro’. I flaconi erano nascosti sotto il vano portaoggetti del tunnel centrale dell’autovettura. Al termine degli accertamenti, il Conti è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per venerdì di fronte al tribunale di Terni.

Altre due denunce

Nel contesto della stessa attività sono scattate due perquisizioni domiciliari. La prima nei confronti di un 50enne albanese, residente a Terni, trovato con 4 grammi di cocaina e 2 cartucce da caccia calibro 12, detenute illegalmente. Per questo il soggetto è stato denuciato a piede libero per ‘detenzione abusiva di armi o munizioni senza denuncia’ e ‘produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti’. La seconda perquisizione ha riguardato l’abitazione di un 35enne, residente a Roma ma di fatto domiciliato a Terni, trovato con 2 grammi di marijuana: nei suoi confronti è scattata la segnalazione in prefettura in quanto assuntore di droga.