di G.C.

«Esprimo i più sentiti ringraziamenti e complimenti agli agenti della polizia Locale e alla comandante Simonetta Daidone, che ha personalmente condotto l’operazione, che ha portato all’arresto di due irregolari di origine albanese, colti in flagranza di reato in ordine alla detenzione illecita e allo spaccio di sostanze stupefacenti». Lo rende noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, sottolineando che «il fatto è avvenuto nel corso di controlli in centro storico, in particolare nella zona de Le Conce, lo scorso 30 maggio intorno all’una di notte».

«Le due persone – prosegue il sindaco di Foligno – sono state esaminate con test calorimetrico mediante narcotest, con esito positivo per la cocaina e quindi sottoposte a sequestro penale». I due arresti sono stati poi convalidati sabato mattina dal tribunale di Spoleto. «Un segno tangibile – conclude Zuccarini – del nuovo corso impresso dalla comandante Simonetta Daidone alla nostra polizia Locale, in accordo con la politica di sicurezza voluta dalla mia amministrazione».