Droga per uso personale: denunce e segnalazioni fra Amelia e Terni

Sono state molteplici le attività antidroga – e non solo – messe in atto dai carabinieri delle Compagnia di Amelia e Terni negli ultimi giorni.

Segnalati

Ad Amelia i carabinieri del Nor hanno segnalato alla prefettura di Terni, come assuntori, un 21enne di Narni trovato con uno spinello di hashish e un 19enne di origini narnesi e residente ad Amelia, controllato nel centro storico e trovato in possesso di una dose di hashish.

Arrestato

Sempre ad Amelia i militari hanno tradotto in carcere un 24enne originario di Roma (V.R.) che si trovava presso la Comunità Incontro e che si è visto sospendere la misura dei domiciliari per reati legati all’assistenza familiare.

Clandestino con droga

A Terni i carabinieri della sezione operativa hanno denunciato a piede libero un 27enne della Tunisia, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Controllato nella tarda serata in viale Brin e trovato in possesso di hashish, alla richiesta di fornire i documenti ha declinato false generalità, poi scoperte con gli accertamenti dell’Arma che hanno fatto emergere anche una precedente espulsione emessa dal questore di Terni.

Attività ad ampio raggio

Durante lo scorso fine settimana i carabinieri della Compagnia di Terni, supportati anche da un elicottero del Nucleo dei carabinieri forestali dell’aeroporto di Roma Urbe, hanno eseguito una serie di controlli a largo raggio nelle zone periferiche della città ed in Valnerina, finalizzati soprattutto alla verifica della presenza di eventuali discariche abusive sul territorio osservato. Al servizio hanno preso parte anche i carabinieri della sezione radiomobile di Terni, per un totale di 16 mezzi e 32 militari che hanno identificato 316 persone a bordo di 268 autovetture, elevando sanzioni amministrative per circa 3 mila euro. «Il particolare servizio – spiegano dal comando provinciale di Terni -, oltre alla prevenzione dei reati sul territorio con lo scopo di contrastare eventuali condotte illecite o criminose poste in essere anche da soggetti residenti fuori provincia, è stato finalizzato anche al controllo della circolazione stradale per evitare quei comportamenti di guida scorretti e pericolosi che gli utenti della strada possono mantenere, soprattutto in Valnerina, ed al sorvolo del territorio con lo scopo di individuare eventuali discariche abusive».