‘Dropp’: il trend che spopola su Instagram

di Simona Panzolini

Dropp = droppare una foto. È il nuovo trend virale che sta spopolando sui social network, in particolare su Instagram. Da qualche giorno molte persone stanno pubblicando foto estive, per esempio in costume da bagno con la didascalia ‘Foto estate 2021 chi non la droppa avrà un’estate orribile’. Vediamo che cosa significa questa parola.

Droppare una foto significa cercare una foto nella propria gallery e ricondividerla sui social media. È un neologismo nato dal gergo della lingua italiana ma derivato dal verbo inglese ‘to drop’ che vuol dire ‘lasciar cadere’. Il termine droppare si usa in diversi contesti: musicali, nelle serie tv, nel golf, nel mondo dei videogiochi, nel calcio, nel rugby, nella moda etc. Nel genere musicale rap e trap, droppare significa far uscire una nuova canzone e in discoteca, quando si balla il drop, è la parte della canzone dove ci si scatena di più. Nelle serie tv, invece, droppare vuol dire arrivare a un certo punto con gli episodi e non continuare fino alla fine, perché si è perso la voglia e l’interesse di continuare.

Nel mondo dello sport il significato di droppare lo si può trovare nel mondo del golf: infatti si tratta di un’azione per cui la pallina viene rimessa in gioco facendola cadere in campo, a seguito di colpo andato male. Un drop goal è una delle azioni che frutta punti nel rugby, sia a 15 che a 13 giocatori. Si segna in una situazione di gioco aperto, calciando il pallone dopo averlo lasciato rimbalzare sul suolo e facendolo passare in mezzo ai pali e al di sopra della traversa. E ancora nel calcio, tiro spiovente dall’alto, detto anche candela.

Nel mondo dei videogiochi di ruolo, la parola si usa quando un ‘mostro’ contro cui si combatte, viene eliminate e lascia cadere alcuni oggetti che possono essere utili per il nostro personaggio (equipaggiamento, armi o oggetti). Nella moda e nell’industria dell’abbigliamento, è una delle tre misure che caratterizzano la struttura fisica di una persona (drop 6, conformazione regolare; drop 8, conformazione snella; drop 4, conformazione robusta).