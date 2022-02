Due auto coinvolte in uno scontro frontale fra Terni e Narni

Incidente stradale nella notte fra mercoledì e giovedì – intorno alla mezzanotte – lungo la strada statale Flaminia fra Terni e Narni, nei pressi del bivio per Ponte San Lorenzo. L’impatto, frontale, è stato fra due autovetture: almeno due le persone rimaste incastrate fra le lamiere dei veicoli e che i vigili del fuoco di Terni hanno estratto, affidandole alle cure degli operatori sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Amelia per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Articolo in aggiornamento