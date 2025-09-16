Negli ultimi giorni il questore di Terni, Michele Abenante, ha emesso due avvisi orali nell’ambito dei controlli interforze volti a tutelare la sicurezza pubblica. «Il primo – riporta la questura in una nota – nei confronti di un giovane ternano di origini dominicane, denunciato per furto e ricettazione e già gravato, nonostante l’età, da numerosi precedenti per reati connessi alla criminalità giovanile».

Il secondo avviso orale è stato emesso «su proposta della Compagnia carabinieri di Terni nei confronti di un uomo pregiudicato, già destinatario nel 2021 di un ammonimento per stalking emesso dalla questura di Terni». È stato inoltre adottato «un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Guardea, nei confronti di un uomo di origini siciliane, già pregiudicato, denunciato dai carabinieri del posto per ricettazione. Nel corso dei rilievi sulla sua autovettura, coinvolta in un sinistro stradale, era stata rinvenuta una batteria di alimentazione semaforica sottratta poco prima da un cantiere della zona».